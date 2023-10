Marché traditionnel Place centrale Tardets-Sorholus, 11 décembre 2023, Tardets-Sorholus.

Tardets-Sorholus,Pyrénées-Atlantiques

Le marché se déroule sur la place centrale, un lundi sur deux hors saison estivale. Vous y trouverez les produits locaux renommés tels fromages, volailles, conserves artisanales..

2023-12-11 fin : 2023-12-11 12:30:00. .

Place centrale

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The market takes place in the main square every other Monday outside the summer season. You’ll find renowned local products such as cheeses, poultry and home-made preserves.

El mercado tiene lugar en la plaza principal cada dos lunes fuera de la temporada de verano. Aquí encontrará productos locales famosos como quesos, aves de corral y conservas caseras.

Der Markt findet außerhalb der Sommersaison jeden zweiten Montag auf dem Hauptplatz statt. Hier finden Sie berühmte lokale Produkte wie Käse, Geflügel und handwerklich hergestellte Konserven.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Pays Basque