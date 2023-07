Soirée Havana Place centrale Six-Fours-les-Plages, 19 août 2023, Six-Fours-les-Plages.

Six-Fours-les-Plages,Var

Entrez dans l’univers envoûtant de la célèbre ville cubaine lors de cette soirée emblématique sur l’île des Embiez.

Côté musique, nous avons sélectionné des artistes de talent pour vous faire danser sur des rythmes cubains endiablés..

Place centrale île des Embiez

Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enter the enchanting world of the famous Cuban city during this emblematic evening on the Ile des Embiez.

As for the music, we’ve selected some talented artists to get you up and dancing to wild Cuban rhythms.

Entre en el fascinante mundo de la famosa ciudad cubana en esta emblemática velada en la isla de Embiez.

En cuanto a la música, hemos seleccionado a algunos artistas de talento para que te pongas a bailar al ritmo de los salvajes ritmos cubanos.

Treten Sie ein in die bezaubernde Welt der berühmten kubanischen Stadt an diesem symbolträchtigen Abend auf der Insel Les Embiez.

Für die Musik haben wir talentierte Künstler ausgewählt, die Sie zu heißen kubanischen Rhythmen tanzen lassen.

