Journée des collectionneurs Ricard Place centrale Six-Fours-les-Plages, 6 août 2023, Six-Fours-les-Plages.

Six-Fours-les-Plages,Var

Amateurs de belles pièces et de collections uniques, cette journée est faite pour vous ! Nous avons le plaisir de vous présenter la traditionnelle journée des collectionneurs d’objets Ricard sur l’île des Embiez..

2023-08-06 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-06 18:00:00. .

Place centrale île des Embiez

Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lovers of fine pieces and unique collections, this is the day for you! We’re delighted to present the traditional Ricard Collectors’ Day on the island of Les Embiez.

Si le gustan las piezas bellas y las colecciones únicas, ¡éste es su día! Estamos encantados de presentar el tradicional Día del Coleccionista Ricard en la Isla de Embiez.

Liebhaber von schönen Stücken und einzigartigen Sammlungen, dieser Tag ist für Sie gemacht! Wir freuen uns, Ihnen den traditionellen Tag der Sammler von Ricard-Objekten auf der Insel Les Embiez präsentieren zu können.

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de Tourisme Provence Méditerranée