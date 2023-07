Parenthèse Estivale Place Centrale Roger-Rémond Quetigny, 8 juillet 2023, Quetigny.

Parenthèse Estivale Samedi 8 juillet, 15h00 Place Centrale Roger-Rémond

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Quetigny fête les premiers jours des vacances avec la Parenthèse Estivale, évènement riche en animations avec spectacle et concert, complètement gratuit et ouvert à tous.

À l’ombre des arbres, les bibliothécaires proposeront plusieurs ateliers ludiques et artistiques (créations pop-up (papier 3D), grande fresque participative, etc.) et présenteront le futur 3ème lieu La Parenthèse.

La Ludothèque CSF sera également présente avec des jeux pour tous, des plus petits aux plus grands.

Paper Addict initiera le public à l’origami voyageuse avec ses montgolfières de papier coloré.

Le Tâche Papier, atelier de sérigraphie bien connu sur Dijon et alentours, proposera un atelier de sérigraphies de cartes postales. Chacun pourra repartir avec sa création et la garder en souvenir de ce beau début d’été ou bien poster cette œuvre unique.

A 16h, Solau et Cie, deux acrobates et contorsionnistes présenteront leur spectacle Même pas malle, l’histoire d’une petite fille qui s’ennuie jusqu’à ce qu’un drôle de personnage sorte de sa malle à jouets ….

A 19h, le groupe DZA (Dé Zakhor d’Aj) joueront leurs « Z’airs d’ailleurs » sur la Place centrale pour un apéro musical. L’équipe du centre social La Passerelle proposera boissons et planches apéritives pour une soirée tout en convivialité.

Cette manifestation est soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l’opération « Eté culturel 2023 ».

Place Centrale Roger-Rémond Place Centrale Roger-Rémond, 21800 Quetigny Quetigny 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T21:00:00+02:00

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T21:00:00+02:00

© Ville de Quetigny