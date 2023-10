Théâtre Débat « Marche ou rêve » Place centrale, Rabastens de Bigorre Rabastens-de-Bigorre, 19 octobre 2023, Rabastens-de-Bigorre.

Théâtre Débat « Marche ou rêve » Jeudi 19 octobre, 14h30 Place centrale, Rabastens de Bigorre Le Petit Théâtre – Entrée gratuite

La mère d’Aster est une femme forte exerçant un métier d’homme dans les années 70. Quand elle commence à décliner, Aster l’accompagne dans un parcours semé d’embûches et de péripéties rocambolesques. Elle doit faire preuve de bravoure, d’imagination et d’une certaine dose d’humour.

Texte et interprétation : Béatrice Amiel

Mise en scène : Mathilde Bardou

Création lumière et régie générale : Cyril Monteil et Flora Cariven

Création sonore : Benoît Bories

Production : Jean-Michel Filiquier

Pour aller plus loin : http://www.lefondetlaforme82.fr/

Place centrale, Rabastens de Bigorre Place centrale, 65140 Rabastens de Bigorre Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T14:30:00+02:00 – 2023-10-19T16:00:00+02:00

Théâtre Débat Aidants Soutien

Agirc Arrco