Marché hebdomadaire Place centrale, Rabastens de Bigorre, 24 octobre 2022, Rabastens-de-Bigorre. Marché hebdomadaire 24 octobre 2022 – 18 décembre 2023, les lundis Place centrale, Rabastens de Bigorre Le marché traditionnel se tient place centrale, les lundis matin de 8h à 13h Place centrale, Rabastens de Bigorre Place centrale, 65140 Rabastens de Bigorre Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie . Vous y retrouverez un marchand de volailles, de fromages et produits laitiers, un charcutier, un marchand d’olives et fruits secs, un boucher de viande chevaline, un marchand de fruits et légumes, une vendeuse de vêtements, un horticulteur, un coquetier et tant d’autres.

