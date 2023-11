Marché de Noël Place centrale Rabastens-de-Bigorre, 17 décembre 2023, Rabastens-de-Bigorre.

Rabastens-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Artisans et producteurs, rendez vous au marché de noël qui se tiendra sur la place centrale de Rabastens !

Envie de faire plaisir à un proche pour Noël, c’est le moment, vous allez trouver votre bonheur !!

Vous pouvez vous inscrire dès à présent..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Place centrale RABASTENS-DE-BIGORRE

Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



Artisans and producers, come to the Christmas market in Rabastens’ central square!

If you’re looking to treat a loved one for Christmas, now’s the time to find what you’re looking for!

You can register now.

Artesanos y productores, ¡acérquense al mercado navideño de la plaza central de Rabastens!

Si quiere obsequiar a un ser querido en Navidad, ¡ahora es el momento de encontrar lo que busca!

Ya puedes inscribirte.

Handwerker und Produzenten, besuchen Sie den Weihnachtsmarkt, der auf dem zentralen Platz von Rabastens stattfindet!

Wenn Sie jemandem zu Weihnachten eine Freude machen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Ihr Glück zu finden!

Sie können sich ab sofort anmelden.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65