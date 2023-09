Octobre rose à Rabastens-de-Bigorre Place centrale Rabastens-de-Bigorre, 7 octobre 2023, Rabastens-de-Bigorre.

Rabastens-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Une marche de 5 kms est organisée à l’occasion d’Octobre Rose par l’association de pêche et l’association Les têt’ & les jamb’.

Ouverte à tous.

Rendez-vous sur la place centrale (arrêt de bus).

Collation offerte à la fin de la marche.

Des produits seront proposés à la vente au profit de la ligue contre le cancer..

2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-07 . .

Place centrale RABASTENS-DE-BIGORRE

Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



A 5km walk is being organized by the fishing association and the Les têt’ & les jamb’ association to mark Pink October.

Open to all.

Meeting point: Place Centrale (bus stop).

Snack offered at the end of the walk.

Products for sale to raise funds for the League Against Cancer.

Con motivo del Octubre Rosa, la asociación de pescadores y la asociación Les têt’ & les jamb’ organizan una marcha de 5 km.

Abierto a todos.

Encuentro en la plaza central (parada de autobús).

Al final de la marcha se ofrecerá un tentempié.

Venta de productos a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

Anlässlich des Rosa Oktobers organisieren der Fischereiverein und der Verein Les têt’ & les jamb’ einen 5 km langen Spaziergang.

Die Teilnahme ist für alle offen.

Treffpunkt ist der Place centrale (Bushaltestelle).

Am Ende der Wanderung wird ein Imbiss angeboten.

Es werden Produkte zugunsten der Krebsliga zum Verkauf angeboten.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65