Vide-Greniers Place centrale Rabastens-de-Bigorre, 1 juillet 2023, Rabastens-de-Bigorre.

Rabastens-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Vide-greniers du Festival Fest’In Marcat.

Buvette et restauration sur place..

2023-07-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-01 18:00:00. .

Place centrale RABASTENS-DE-BIGORRE

Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



Garage sale for the Fest’In Marcat Festival.

Refreshments and catering on site.

Venta de garaje para el Festival Fest’In Marcat.

Refrescos y catering in situ.

Flohmarkt des Festivals Fest’In Marcat.

Getränke und Speisen vor Ort.

