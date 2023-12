Cet évènement est passé Marché traditionnel du mercredi Place Centrale Molières Catégories d’Évènement: Dordogne

Molières

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-05 17:00:00

fin : 2023-04-05 19:30:00 Venez découvrir le marché de producteurs sur la place de la bastide de Molières. Vente de légumes, viandes bovines, cidre, jus de pommes, vinaigre, agrumes et avocats Bio d’Espagne mais aussi olives, épices et pâtisseries Berbères… Vente de légumes issus du maraichage naturel en agriculture Bio de Marie Serrano

Café, Boissons et Burgers “fait maison” du Restaurant Le Poquelin.

Les Glaces Artisanales de Colette.

Debbie vous proposera des tartes salées ou sucrées ainsi que des pâtisseries faites maison. (portions individuelles) et peut-être, les truffes de Maylis Faurie Debes.

Nouveau Stand : “Les Saveurs d’Alsace”.

Place Centrale

Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

