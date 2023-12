Marché de Noël Place Centrale Cherbourg-en-Cotentin, 1 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Cette année, le marché de Noël de Cherbourg-en-Cotentin se réinvente et se déplace dans la salle des fêtes. Entrez dans l’univers féerique de Noël : un espace entièrement décoré où vous profiterez des chalets marchands, et de nouveautés au fil du mois. Au programme : artisans locaux et créateurs (céramique, poterie, produits du terroir, bijoux, savons, décoration pour vos achats de Noël) mais aussi stand de vin chaud, confiseurs et chalets solidaires.

Du lundi au jeudi 10h-19h. Vendredi et samedi 10h-21h. Dimanche 10h-17h..

Vendredi 2023-12-06 fin : 2023-12-10 . .

Place Centrale Salle des fêtes

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



This year, Cherbourg-en-Cotentin?s Christmas market reinvents itself and moves to the Salle des Fêtes. Enter the enchanting world of Christmas: a fully-decorated space where you can enjoy the merchant?s chalets, and new items throughout the month. On the program: local craftsmen and designers (ceramics, pottery, local products, jewelry, soaps, decorations for your Christmas shopping) as well as mulled wine stands, confectioners and solidarity chalets.

Monday to Thursday 10am-7pm. Friday and Saturday 10am-9pm. Sunday 10am-5pm.

Este año, el mercado navideño de Cherbourg-en-Cotentin se ha reinventado y trasladado a la Salle des Fêtes. Entre en el mundo mágico de la Navidad: un espacio totalmente decorado en el que podrá disfrutar de los chalés de venta y de las novedades durante todo el mes. En el programa: artesanos y diseñadores locales (cerámica, alfarería, productos locales, joyería, jabones, adornos para sus compras navideñas), así como puestos de vino caliente, confiterías y chalets solidarios.

De lunes a jueves, de 10.00 a 19.00 h. Viernes y sábado de 10.00 a 21.00 h. Domingo de 10.00 a 17.00 h.

Dieses Jahr erfindet sich der Weihnachtsmarkt von Cherbourg-en-Cotentin neu und zieht in den Festsaal um. Treten Sie ein in die märchenhafte Welt von Weihnachten: ein vollständig dekorierter Raum, in dem Sie von den Händlerhütten und den Neuheiten im Laufe des Monats profitieren können. Auf dem Programm stehen lokale Kunsthandwerker und Designer (Keramik, Töpferei, regionale Produkte, Schmuck, Seifen, Dekoration für Ihre Weihnachtseinkäufe), aber auch Glühweinstände, Süßwarenhersteller und solidarische Chalets.

Montag bis Donnerstag 10h-19h. Freitag und Samstag 10:00-21:00 Uhr. Sonntag 10-17 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cotentin