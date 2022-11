Concert Roge de La Mal Coiffée place centrale, Bourganeuf (23)

avec La Mal Coiffée place centrale, Bourganeuf (23) place centrale, 23400 Bourganeuf, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39865 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Un rendez-vous de la Saison Culturelle – Originaire du Minervois, La Mal Coiffée réinvente un chant polyphonique où la poésie et la langue occitane sont indissociables de l’expression populaire. Ancré dans la modernité, ce travail fait résonner le timbre de voix languedocien, un timbre profond et chaleureux soutenu par un puissant jeu rythmique.Dans Roge, La Mal Coiffée reprend la parole contre les dominations ; les coloniales, les nationales, les économiques, les médiatiques… Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, gens d’ici, où plutôt gens vivants ici, en Languedoc avec nos héritages, nos histoires particulières, notre langue Occitane toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde.Rendez-vous à la salle Confluences de Bourganeuf à 20h30. Durée 1h20. Tarifs : 6 euros ; 4 euros. Tout public. Sur réservation au 05 55 64 12 20. source : événement Concert Roge de La Mal Coiffée publié sur AgendaTrad

