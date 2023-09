Marché de Noël de la Gare Place Célestin Lafont Ussel, 10 décembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Le Comité des Fêtes de la Gare organise un marché de Noël avec la présence de producteurs et d’artisans, manège et en soirée à 18h feu d’artifice au Square Henri Dunant.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Place Célestin Lafont

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de la Gare organizes a Christmas market with producers and craftsmen, a merry-go-round and fireworks at 6pm in Square Henri Dunant

El Comité des Fêtes de la Gare organiza un mercado navideño con productores y artesanos, un tiovivo y fuegos artificiales en la plaza Henri Dunant a las 18:00 h

Das Festkomitee des Bahnhofs organisiert einen Weihnachtsmarkt mit Produzenten und Handwerkern, Karussell und abends um 18 Uhr ein Feuerwerk auf dem Square Henri Dunant

Mise à jour le 2023-09-26 par Corrèze Tourisme