Bal concert, soirée de cloture des Masters d’accordéon à Rions Place Cazeaux-Cazalet Rions, 15 juillet 2023, Rions.

Rions,Gironde

Une grande soirée concert dansant est organisée le 15 juillet sur la place de Cazeau Cazalet, à partir de 20h 30..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 23:30:00. EUR.

Place Cazeaux-Cazalet

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A big concert and dance evening is organized on July 15 on the Place de Cazeau Cazalet, starting at 8.30pm.

El 15 de julio se organiza una gran velada de concierto y baile en la plaza de Cazeau Cazalet, a partir de las 20.30 horas.

Am 15. Juli findet auf dem Platz von Cazeau Cazalet ab 20.30 Uhr ein großer Konzertabend mit Tanz statt.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Cadillac-Podensac