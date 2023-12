Forum des associations Place Castle Cary (Rémalard) Rémalard en Perche Catégories d’Évènement: Orne

Rémalard en Perche Forum des associations Place Castle Cary (Rémalard) Rémalard en Perche, 7 septembre 2024, Rémalard en Perche. Rémalard en Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 14:00:00

fin : 2024-09-07 18:00:00 Date à confirmer. À la salle omnisports place Castle Cary à Rémalard : plus de 30 activités pour bien préparer votre rentrée !.

Date à confirmer. À la salle omnisports place Castle Cary à Rémalard : plus de 30 activités pour bien préparer votre rentrée !

Date à confirmer. À la salle omnisports place Castle Cary à Rémalard : plus de 30 activités pour bien préparer votre rentrée ! .

Place Castle Cary (Rémalard) Salle omnisports

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT CdC Coeur du Perche Détails Catégories d’Évènement: Orne, Rémalard en Perche Autres Code postal 61110 Lieu Place Castle Cary (Rémalard) Adresse Place Castle Cary (Rémalard) Salle omnisports Ville Rémalard en Perche Departement Orne Lieu Ville Place Castle Cary (Rémalard) Rémalard en Perche Latitude 48.426781 Longitude 0.78246 latitude longitude 48.426781;0.78246

Place Castle Cary (Rémalard) Rémalard en Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remalard-en-perche/