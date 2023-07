Forum des associations Place Castle Cary (Rémalard) Rémalard en Perche, 9 septembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

À la salle omnisports place Castle Cary à Rémalard : plus de 30 activités pour bien préparer votre rentrée !.

2023-09-09 14:00:00 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Place Castle Cary (Rémalard) Salle omnisports

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



At the salle omnisports place Castle Cary in Rémalard: over 30 activities to get you ready for the new school year!

En el pabellón deportivo de la Place Castle Cary de Rémalard: ¡más de 30 actividades para prepararse para el nuevo curso escolar!

In der Sporthalle Place Castle Cary in Rémalard: über 30 Aktivitäten, um Ihren Schulanfang gut vorzubereiten!

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme