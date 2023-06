Spectacle – Le magicien Bastian Place Castille Seignosse, 14 août 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Profitez d’un spectacle de magie pour vous émerveiller avec le magicien Bastian !

A 21h, au chapiteau place Castille à Seignosse Océan.

Gratuit.

Organisé par la Mairie de Seignosse..

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 22:00:00. .

Place Castille

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a magic show and be amazed by the magician Bastian!

At 9pm, in the big top at Place Castille in Seignosse Océan.

Free of charge.

Organized by the Seignosse Town Hall.

Disfrute de un espectáculo de magia y déjese sorprender por el mago Bastian

A las 21.00 h, en la carpa de la Place Castille de Seignosse Océan.

Entrada gratuita.

Organizado por el Ayuntamiento de Seignosse.

Genießen Sie eine Zaubershow und lassen Sie sich von dem Zauberer Bastian in Staunen versetzen!

Um 21 Uhr im Festzelt am Place Castille in Seignosse Océan.

Kostenlos.

Organisiert von der Stadtverwaltung von Seignosse.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Seignosse