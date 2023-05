Spectacle – La Magie de Charles Place Castille, 10 juillet 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Retrouvez le spectacle de magie interactif et familial, La Magie de Charles.

De nombreuses surprises vous attendent pour l’émerveillement de tous !

A 21h, au chapiteau place Castille à Seignosse Océan.

Gratuit.

Organisé par la Mairie de Seignosse..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 . .

Place Castille

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover the interactive and family magic show, La Magie de Charles.

Many surprises await you for the wonder of all!

At 9pm, in the big top at Place Castille in Seignosse Océan.

Free of charge.

Organized by the City of Seignosse.

Descubra el espectáculo de magia interactivo y familiar, La Magie de Charles.

¡Le esperan muchas sorpresas para el asombro de todos!

A las 21:00 h, en la carpa de la Place Castille de Seignosse Océan.

Entrada gratuita.

Organizado por el Ayuntamiento de Seignosse.

Erleben Sie die interaktive und familienfreundliche Zaubershow « La Magie de Charles ».

Zahlreiche Überraschungen erwarten Sie, um alle in Staunen zu versetzen!

Um 21 Uhr im Zelt am Place Castille in Seignosse Océan.

Der Eintritt ist frei.

Organisiert von der Stadtverwaltung von Seignosse.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Seignosse