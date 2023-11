« Les Feux de Vire » Sieste musicale « Lullowaves » au Théâtre Le Préau à Vire Normandie Place Castel Vire Normandie, 16 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Solomiia Melnyk et Baptiste Mayoraz ont travaillé ensemble dans Les Géants de la montagne- MRIA (mise en scène Lucie Berelowitsch). De cette rencontre forte est né le désir d’entamer ensemble une recherche musicale mêlant chant folklorique ukrainien, violoncelle et pour « Les Feux de Vire » au Préau..

2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 16:00:00. .

Place Castel Théâtre le Préau

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Solomiia Melnyk and Baptiste Mayoraz worked together in Les Géants de la montagne- MRIA (directed by Lucie Berelowitsch). This powerful encounter gave rise to the desire to work together on a musical project combining Ukrainian folk song, cello and « Les Feux de Vire » at Le Préau.

Solomiia Melnyk y Baptiste Mayoraz trabajaron juntos en Les Géants de la montagne- MRIA (dirigida por Lucie Berelowitsch). De este encuentro surgió el deseo de trabajar juntos en un proyecto musical que combina la canción popular ucraniana, el violonchelo y « Les Feux de Vire » en Le Préau.

Solomiia Melnyk und Baptiste Mayoraz haben in Les Géants de la montagne- MRIA (Regie: Lucie Berelowitsch) zusammengearbeitet. Aus dieser starken Begegnung entstand der Wunsch, gemeinsam eine musikalische Suche zu beginnen, die ukrainischen Volksgesang, Cello und für « Les Feux de Vire » im Préau vermischt.

