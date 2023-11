« Les Feux de Vire » Les contes au Théâtre Le Préau à Vire Normandie Place Castel Vire Normandie, 16 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Inspiré par la tradition des contes oraux du proche orient, Simon Falguières réinventera avec les comédiens stagiaires de la Cité Théâtre une succession d’histoires en tiroirs. Des contes gigognes pour petits et grands, qui constitueront un parcours narratif et épique en déambulation..

2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 15:45:00. .

Place Castel Théâtre le Préau

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Inspired by the oral storytelling tradition of the Near East, Simon Falguières and the Cité Théâtre trainee actors will reinvent a succession of stories in drawers. These are nesting tales for young and old, forming a narrative and epic wandering journey.

Inspirándose en la tradición de narración oral de Oriente Próximo, Simon Falguières y los actores en formación de Cité Théâtre reinventarán una sucesión de cuentos en cajones. Se trata de cuentos anidados para grandes y pequeños, que conforman un viaje narrativo y épico a medida que se deambula por ellos.

Inspiriert von der Tradition der mündlichen Erzählungen des Nahen Ostens, wird Simon Falguières mit den Schauspielern, die ein Praktikum im Cité Théâtre absolvieren, eine Reihe von Geschichten in Schubladen neu erfinden. Es handelt sich dabei um « gigognische » Märchen für Groß und Klein, die einen erzählerischen und epischen Parcours im Umherwandern bilden werden.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie