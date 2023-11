Festival « Les Feux de Vire » : Des jambes pour une sirène au Théâtre Le Préau Place Castel Vire Normandie, 14 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Le festival Les Feux de Vire revient en ce mois de décembre pour notre plus grand plaisir et nous propose du théâtre, « ouvrir la porte à la féérie » c’est ce que nous propose ce spectacle. Durée 1h, à partir de 6 ans. Renseignements et réservation indispensable auprès du théâtre..

2023-12-14 10:00:00 fin : 2023-12-14 21:30:00. .

Place Castel Théâtre le Préau

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The Les Feux de Vire festival is back in December to bring us some theater, « opening the door to enchantment » is what this show is all about. Duration 1h, from 6 years. Information and booking essential at the theater.

El festival Les Feux de Vire vuelve en diciembre para deleitarnos con una delicia teatral: « abrir la puerta al encanto » es el tema de este espectáculo. Duración 1 hora, a partir de 6 años. Información y reservas en el teatro.

Das Festival Les Feux de Vire kehrt in diesem Dezember zu unserem größten Vergnügen zurück und bietet uns Theater an. « Die Tür zum Zauber öffnen », das ist es, was uns diese Aufführung anbietet. Dauer 1 Stunde, ab 6 Jahren. Informationen und Reservierungen sind beim Theater erforderlich.

