Shakers : Atelier arts plastiques autour de la couleur Place Casanova Montluçon, 17 juillet 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Apprendre à connaître son »moi » intérieur en travaillant artistiquement sur nos émotions révélées au travers des couleurs..

2023-07-17 14:00:00 fin : 2023-07-21 16:00:00. .

Place Casanova Quartier de Bien-Assis

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Get to know your inner « self » by working artistically on the emotions revealed through color.

Conozca su « yo » interior trabajando artísticamente nuestras emociones reveladas a través de los colores.

Lernen Sie Ihr inneres »Ich » kennen, indem Sie künstlerisch mit unseren Emotionen arbeiten, die durch die Farben enthüllt werden.

Mise à jour le 2023-06-30 par OTI Vallée du Coeur de France