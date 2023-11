Concert de chansons françaises Place Carrovolis Charols, 25 novembre 2023, Charols.

Charols,Drôme

Un beau rendez-vous de musiques françaises vous attend à Charols..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Place Carrovolis Salle des Fêtes

Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A fine gathering of French music awaits you in Charols.

Un gran festival de música francesa le espera en Charols.

Ein schönes Treffen französischer Musik erwartet Sie in Charols.

Mise à jour le 2023-11-14 par Montélimar Tourisme Agglomération