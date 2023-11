FÊTE DE LA SAINT NICOLAS Place Carrière Neufchâteau, 2 décembre 2023, Neufchâteau.

Neufchâteau,Vosges

Le 2 décembre 2023, Neufchâteau s’illuminera des couleurs de la Lorraine pour accueillir dignement l’arrivée de Saint-Nicolas, le saint patron des enfants sages.

A 17h00 : rassemblement Place Carrière

A 17h30 : feux d’artifices depuis l’école Julie Victoire Daubié (place Carrière)

A 17h45 : remise des clefs de la ville à Saint-Nicolas

A 18h00 : défilé de la Saint-Nicolas dans les rues de la ville. Tout public

Samedi 2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. 0 EUR.

Place Carrière

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est



On December 2, 2023, Neufchâteau will be lit up in the colors of Lorraine to welcome the arrival of Saint-Nicolas, the patron saint of well-behaved children.

5:00 pm: gathering at Place Carrière

5.30pm: fireworks from the Julie Victoire Daubié school (Place Carrière)

5:45pm: Presentation of the keys to the city to Saint-Nicolas

6:00 pm: Saint-Nicolas parade through the streets of the town

El 2 de diciembre de 2023, Neufchâteau se iluminará con los colores de Lorena para acoger la llegada de San Nicolás, patrón de los niños buenos.

17.00 h: concentración en la plaza Carrière

17.30 h: Fuegos artificiales desde la escuela Julie Victoire Daubié (Place Carrière)

17.45 h: Entrega de las llaves de la ciudad a Saint-Nicolas

18.00 h: desfile de Saint-Nicolas por las calles de la ciudad

Am 2. Dezember 2023 wird Neufchâteau in den Farben Lothringens erstrahlen, um die Ankunft von St. Nikolaus, dem Schutzheiligen der braven Kinder, würdig zu begrüßen.

Um 17.00 Uhr: Versammlung auf dem Place Carrière

Um 17.30 Uhr: Feuerwerk von der Schule Julie Victoire Daubié (Place Carrière) aus

A 17.45 Uhr: Übergabe der Stadtschlüssel an Saint-Nicolas

A 18.00 Uhr: Nikolausumzug durch die Straßen der Stadt

