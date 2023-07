Cet évènement est passé Marché estival gourmand créatif & festif Place Carnot Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux Marché estival gourmand créatif & festif Place Carnot Yssingeaux, 2 juillet 2023, Yssingeaux. Yssingeaux,Haute-Loire Marché de producteurs et créateurs..

2023-07-02 06:00:00 fin : 2023-09-03 . .

Place Carnot rue notre dame

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Farmers' and designers' market. Mercado de agricultores y diseñadores. Markt mit Erzeugern und Kreativen.

