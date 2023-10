Marché de Noël Place Carnot Vouziers, 9 décembre 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Marché de Noël place Carnot | Exposants dans les chalets et sous les tonnelles | Animations d’échassiers | Prestations musicales sous le chapiteau | org. Dynamic Argonne.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Place Carnot

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Marché de Noël place Carnot | Exhibitors in chalets and under arbors | Stilt walkers | Musical performances under the big top | org. Dynamic Argonne

Marché de Noël place Carnot | Expositores en los chalés y bajo las glorietas | Zancudos | Actuaciones musicales bajo la carpa | org. Argonne dinámica

Weihnachtsmarkt auf dem Place Carnot | Aussteller in den Chalets und unter den Lauben | Stelzenläufer | Musikalische Darbietungen im Festzelt | org. Dynamic Argonne

Mise à jour le 2023-10-14 par Ardennes Tourisme