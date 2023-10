Jeu de piste : le Trésor des architectes Place Carnot Vouziers, 14 octobre 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Venez fêter les Journées Nationales de l’Architecture en parcourant la ville de Vouziers. Mettez vous dans la peau d’un enquêteur pour repérer les indices et résoudre les énigmes. Votre sens de la déduction et de l’observation seront vos meilleurs atouts pour trouver le trésor des architectes. Gratuit, sur réservation uniquement. Un jeu de piste organisé par AMATA, réalisé par Illusion Escape Game, avec le soutien de la DRAC, la Ville de Vouziers, Les Tourelles, Destination Sud-Ardennes et la MACA.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Place Carnot

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Come and celebrate the Journées Nationales de l’Architecture by exploring the town of Vouziers. Put yourself in the shoes of an investigator to spot the clues and solve the riddles. Your powers of deduction and observation will be your best assets in finding the architects’ treasure. Free, by reservation only. A treasure hunt organized by AMATA, produced by Illusion Escape Game, with the support of DRAC, the City of Vouziers, Les Tourelles, Destination Sud-Ardennes and MACA

Venga a celebrar las Jornadas Nacionales de Arquitectura con una visita guiada por Vouziers. Póngase en la piel de un investigador para descubrir las pistas y resolver los enigmas. Su capacidad de deducción y observación serán sus mejores bazas para encontrar el tesoro de los arquitectos. Gratuito, previa reserva. Una caza del tesoro organizada por AMATA, realizada por Illusion Escape Game, con el apoyo de la DRAC, la Ciudad de Vouziers, Les Tourelles, Destination Sud-Ardennes y el MACA

Feiern Sie die Nationalen Architekturtage mit einem Rundgang durch die Stadt Vouziers. Versetzen Sie sich in die Rolle eines Ermittlers, um Hinweise aufzuspüren und Rätsel zu lösen. Ihre Kombinationsgabe und Ihre Beobachtungsgabe werden Ihre besten Trümpfe sein, um den Schatz der Architekten zu finden. Kostenlos, nur mit Reservierung. Eine Schnitzeljagd, organisiert von AMATA, durchgeführt von Illusion Escape Game, mit der Unterstützung der DRAC, der Stadt Vouziers, Les Tourelles, Destination Sud-Ardennes und der MACA

