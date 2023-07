Marché des producteurs et artisans – Vouziers Place Carnot Vouziers, 12 avril 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Rencontrez nos producteurs et artisans, découvrez leur savoir-faire et régalez-vous avec leurs saveurs locales (glaces, pain, vins pétillants, fromage, yaourts et bien d’autres).

2023-04-12 fin : 2023-04-12 . .

Place Carnot

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Meet our producers and craftsmen, discover their know-how and treat yourself to their local flavours (ice cream, bread, sparkling wines, cheese, yoghurts and many others)

Conozca a nuestros productores y artesanos, descubra su saber hacer y deléitese con sus sabores locales (helados, pan, vinos espumosos, quesos, yogures y muchos otros)

Treffen Sie unsere Produzenten und Handwerker, lernen Sie ihr Know-how kennen und verwöhnen Sie sich mit ihren lokalen Köstlichkeiten (Eis, Brot, Schaumwein, Käse, Joghurt und vieles mehr)

