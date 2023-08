JEP 2023- MOULIN DE LA POMELLE Place Carnot Villeneuve-la-Comptal, 16 septembre 2023, Villeneuve-la-Comptal.

Villeneuve-la-Comptal,Aude

Venez découvrir le parcours du Moulin de La Pomelle samedi 16 septembre 2023 lors de la journée du patrimoine !

Au programme, l’inauguration officielle du parcours sonore sur le site du moulin à eau de Villeneuve-la-Comptal à 14h. Il y a 8 cartes postales sonores à écouter, n’oubliez pas vos écouteurs et votre téléphone !

Deux visites guidées sont programmées, une à 15h et la deuxième à 16h. Vous pouvez également faire une promenade à poney du moulin au vieux village à 15h et à 18h.

À 18h, les « Sœurs guinguettes » animeront un apéritif concert gratuit. L’une est Gigi, la reine de l’accordéon, et l’autre est Kiki, la reine du flon-flon.

Toutes les deux arrivent avec leurs carnets de chants et le distribuent à leur auditoire. Elles vont chanter de la chanson réaliste comme celles de Fréhel, Aznavour, Piaf à la chanson de variétés de Michel Delpech, Claude François, Joe Dassin, etc… Avec leur dynamisme et leur goût de la chanson, chacun se prête à pousser la chansonnette…

Le défi des Sœurs Guinguette, est de faire chanter tout le monde, sans complexe, il n’y a plus tant d’occasion où nous avons la possibilité de chanter ensemble, les veillées au coin du feu n’existent plus…

Les Sœurs Guinguette viennent proposer un moment convivial, où vous voulez, quand vous voulez… !!!

Sur place, vous retrouverez une buvette..

2023-09-16 14:00:00

Place Carnot

Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie



Come and discover the Moulin de La Pomelle on Saturday 16 September 2023 during Heritage Day!

The program includes the official inauguration of the sound trail on the site of the Villeneuve-la-Comptal water mill at 2pm. There are 8 sound postcards to listen to, so don’t forget your headphones and your phone!

Two guided tours are scheduled, one at 3pm and the second at 4pm. You can also take a pony ride from the mill to the old village at 3pm and 6pm.

At 6pm, the « S?urs guinguettes » will host a free aperitif concert. One is Gigi, queen of the accordion, and the other is Kiki, queen of the flon-flon.

Both arrive with their songbooks and hand them out to their audience. Their songs range from chanson réaliste by Fréhel, Aznavour and Piaf to variety songs by Michel Delpech, Claude François and Joe Dassin With their dynamism and their taste for song, everyone lends themselves to a ditty?

The challenge for Les S?urs Guinguette is to get everyone to sing along, without any hang-ups. There aren’t many occasions where we can sing together, and fireside gatherings no longer exist?

Les S?urs Guinguette come to offer a convivial moment, where you want, when you want… !!!!

A refreshment bar is available on site.

Venga a descubrir el Moulin de La Pomelle el sábado 16 de septiembre de 2023 durante el Día del Patrimonio

El programa incluye la inauguración oficial del recorrido sonoro en el emplazamiento del molino de agua de Villeneuve-la-Comptal a las 14:00 horas. Hay 8 postales sonoras para escuchar, así que no olvide sus auriculares y su teléfono

Hay programadas dos visitas guiadas, una a las 15:00 y la segunda a las 16:00. También se puede dar un paseo en poni desde el molino hasta el antiguo pueblo, a las 15:00 y a las 18:00 horas.

A las 18:00, las « guinguettes de S’urs » ofrecerán un concierto de aperitivo gratuito. Una es Gigi, reina del acordeón, y la otra es Kiki, reina del flon-flon.

Ambas llegan con sus cancioneros y los reparten entre el público. Cantan desde canciones realistas de Fréhel, Aznavour y Piaf hasta canciones de variedades de Michel Delpech, Claude François y Joe Dassin Con su dinamismo y su gusto por la canción, todo el mundo está dispuesto a cantar con ellos?

El reto de Les Sœurs Guinguette es conseguir que todo el mundo cante, sin complejos, porque ya no nos quedan muchas ocasiones de cantar juntos, y las veladas junto a la chimenea ya no existen?

Les Sœurs Guinguette vienen a ofrecerte un momento de convivencia, ¡donde quieras y cuando quieras!

Habrá un bar de refrescos in situ.

Entdecken Sie am Samstag, dem 16. September 2023, am Tag des offenen Denkmals den Rundgang durch die Mühle La Pomelle!

Auf dem Programm steht die offizielle Einweihung des Klangparcours auf dem Gelände der Wassermühle in Villeneuve-la-Comptal um 14 Uhr. Es gibt 8 Klangpostkarten zu hören, vergessen Sie Ihre Kopfhörer und Ihr Telefon nicht!

Es sind zwei Führungen angesetzt, eine um 15 Uhr und die zweite um 16 Uhr. Um 15 Uhr und um 18 Uhr können Sie auch einen Ponyritt von der Mühle zum alten Dorf machen.

Um 18 Uhr werden die « S?urs guinguettes » ein kostenloses Aperitifkonzert veranstalten. Eine ist Gigi, die Königin des Akkordeons, und die andere ist Kiki, die Königin der Flon-Flon.

Beide kommen mit ihren Liederbüchern und verteilen sie an ihre Zuhörer. Sie singen von realistischen Chansons wie denen von Fréhel, Aznavour und Piaf bis hin zu Varieté-Chansons von Michel Delpech, Claude François, Joe Dassin und anderen Mit ihrer Dynamik und ihrer Freude am Chanson ist jeder bereit, ein Lied zu singen

Die Herausforderung der Sœurs Guinguette besteht darin, alle zum Singen zu bringen, ohne Komplexe, denn es gibt nicht mehr so viele Gelegenheiten, bei denen wir gemeinsam singen können, die Abende vor dem Kamin gibt es nicht mehr?

Die S?urs Guinguette kommen, um einen geselligen Moment zu bieten, wo Sie wollen, wann Sie wollen!!!!

Vor Ort gibt es einen Getränkestand.

