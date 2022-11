Grande parade de Noël Place Carnot Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Grande parade de Noël Place Carnot, 4 décembre 2022, Rouen. Grande parade de Noël Dimanche 4 décembre, 17h00 Place Carnot

accès libre

Dimanche 4 décembre Départ à 17h depuis la place Carnot Venez découvrir la grande parade de Noël. 120 danseurs, 10 chars (100% électriques), une ambiance musicale et des chorégraphies renouvelées. Place Carnot Place Carnot, Rouen Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Parcours de la parade : Place Carnot > Cours Clémenceau > Place Joffre > Avenue Jacques Cartier > Pont Jeanne d’Arc > Rue Jeanne d’Arc > Rue Jean Lecanuet > Place du Général de Gaulle > Rue de la République > Pont Corneille > Place Carnot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T17:00:00+01:00

2022-12-04T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Place Carnot Adresse Place Carnot, Rouen Ville Rouen lieuville Place Carnot Rouen Departement Seine-Maritime

Place Carnot Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Grande parade de Noël Place Carnot 2022-12-04 was last modified: by Grande parade de Noël Place Carnot Place Carnot 4 décembre 2022 Place Carnot Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime