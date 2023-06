GUINGUETTE – LES TERRASSES CARNOT Place Carnot Nancy, 16 juin 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Les Terrasses Carnot

Place Carnot

Avec l’Association de commerçants Carnot en Mouvement et les établissements L’Aca, le Mac Carthy, le Boulevard et Bulle.

Ceci n’est pas un mirage, mais une véritable oasis que l’on retrouve chaque année sur la Place Carnot. La Guinguette Carnot est là si vous voulez vous désaltérer ou vous restaurer : quatre établissements vous proposent des pizzas, brochettes, tapas, burgers, hot-dogs… Autour d’un verre, dans une ambiance amicale et familiale. Vous trouverez forcément votre bonheur au son des concerts rocks, latinos ou jazz manouche, ou encore pendant les DJ sets. Si vous ne savez pas qui paie la tournée, les quatre terrains de pétanque sauront vous départager.. Tout public

Vendredi 2023-06-16 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-30 23:59:00. 0 EUR.

Place Carnot

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Les Terrasses Carnot

Place Carnot

With the Carnot en Mouvement merchants’ association and the L’Aca, Mac Carthy, Boulevard and Bulle establishments.

This is no mirage, but a veritable oasis to be found every year on Place Carnot. La Guinguette Carnot is there if you want to quench your thirst or enjoy a meal: four establishments offer pizzas, kebabs, tapas, burgers, hot dogs… Over a drink, in a friendly, family atmosphere. You’re bound to find what you’re looking for, whether it’s rock, Latin or gypsy jazz concerts, or DJ sets. And if you’re not sure who’s buying the drinks, the four pétanque courts will help you decide.

Les Terrasses Carnot

Plaza Carnot

Con la asociación de comerciantes Carnot en Mouvement y los establecimientos L’Aca, Mac Carthy, Boulevard y Bulle.

No se trata de un espejismo, sino de un verdadero oasis que se encuentra cada año en la plaza Carnot. La Guinguette Carnot está ahí para saciar la sed o comer algo: cuatro establecimientos ofrecen pizzas, kebabs, tapas, hamburguesas, perritos calientes… Y todo ello, tomando una copa, en un ambiente agradable y familiar. Seguro que encontrará lo que busca, ya sean conciertos de rock, jazz latino o gitano, o sesiones de DJ. Y si no está seguro de quién paga las copas, las cuatro pistas de petanca le ayudarán a decidir.

Die Carnot-Terrassen

Platz Carnot

Mit der Händlervereinigung Carnot en Mouvement und den Lokalen L’Aca, le Mac Carthy, le Boulevard und Bulle.

Dies ist keine Fata Morgana, sondern eine echte Oase, die man jedes Jahr auf dem Place Carnot findet. Die Guinguette Carnot ist da, wenn Sie etwas trinken oder essen möchten: Vier Lokale bieten Ihnen Pizzas, Spieße, Tapas, Burger, Hotdogs… an. Bei einem Getränk in einer freundlichen und familiären Atmosphäre. Bei Rock-, Latino- oder Gypsy-Jazz-Konzerten oder bei DJ-Sets werden Sie bestimmt fündig. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wer die Runde bezahlt, können Sie sich auf den vier Bouleplätzen entscheiden.

Mise à jour le 2023-06-25 par DESTINATION NANCY