THÉÂTRE « LA LONGUE MARCHE » PAR LA TROUPE DU MÊLE-SUR-SARTHE Place Carnot Mamers, vendredi 1 mars 2024.

Mamers Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01 22:00:00

Venez passer un bon moment avec cette comédie jouée par la troupe du Mêle-sur-Sarthe !

C’est l’histoire d’un groupe de randonneurs de tous âges et conditions qui se rejoignent pour découvrir un nouveau parcours et challenge : réussir l’ascension du mont Strueux, par le sentier de randonnée n°404.

Tous ces marcheurs ont des motivations et des objectifs bien différents : oublier les tracas du quotidien, profiter de la nature, entretenir leur forme physique ou… et c’est là que cela devient bizarre … abandonner leur fils en forêt ! Au fil des kilomètres, les relations se font et défont, les caractères se dévoilent, les masques tombent et on en apprend de belles, sources de quiproquos de chamailleries et surtout de rires !

Parons donc avec eux sur ce chemin qui nous réserve bien des surprises.

Comédie en 6 actes de Jérôme Vuittenez

Mise en scène : Christine Mesnil et Dany Chanroux

Troupe de l’amitié Franco Thèque du pays Mêlois

Tarifs : 12€/adulte, 7€/enfant de – de 12 ans

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63

