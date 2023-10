MARCHÉ DE NOËL À MAMERS Place Carnot Mamers, 17 décembre 2023, Mamers.

Mamers,Sarthe

Des idées originales pour les fêtes, et des animations pour petits et grands : Mamers fait son marché de Noël !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Place Carnot

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire



Original ideas for the holidays, and entertainment for young and old: Mamers does its Christmas market!

Ideas originales para las fiestas, y entretenimiento para grandes y pequeños: ¡Mamers tiene su propio mercado navideño!

Originelle Ideen für die Feiertage und Unterhaltung für Groß und Klein: Mamers macht seinen Weihnachtsmarkt!

Mise à jour le 2023-10-10 par eSPRIT Pays de la Loire