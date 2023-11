CITÉS EN LUMIÈRE Place Carnot Mamers, 16 décembre 2023, Mamers.

Mamers,Sarthe

Pour la troisième année consécutive, les Petites Cités de Caractère® de la Sarthe s’illuminent à la tombée de la nuit à la lueur des bougies, à l’occasion de “Cités en Lumière”..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:30:00. .

Place Carnot

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire



For the third year running, Sarthe?s Petites Cités de Caractère® are lit up by candlelight at dusk, as part of Cités en Lumière.

Por tercer año consecutivo, las Petites Cités de Caractère® (Pequeñas Ciudades de Carácter) de la región de Sarthe se iluminarán con velas al caer la noche, en el marco del festival Cités en Lumière (Ciudades en Luz).

Zum dritten Mal in Folge werden die Petites Cités de Caractère® der Sarthe bei Einbruch der Dunkelheit mit Kerzenlicht beleuchtet, um die « Cités en Lumière » (Städte im Licht) zu begehen.

Mise à jour le 2023-11-14 par eSPRIT Pays de la Loire