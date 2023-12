« CONCERT DIVERS » PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE MAINE SAOSNOIS Place Carnot Mamers Catégories d’Évènement: Mamers

Sarthe « CONCERT DIVERS » PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE MAINE SAOSNOIS Place Carnot Mamers, 1 décembre 2023, Mamers. Mamers,Sarthe .

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. .

Place Carnot Théâtre municipal

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-11-27 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Mamers, Sarthe Autres Lieu Place Carnot Adresse Place Carnot Théâtre municipal Ville Mamers Departement Sarthe Lieu Ville Place Carnot Mamers latitude longitude 48.3506202;0.3694332

Place Carnot Mamers Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mamers/