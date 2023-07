Marché de pays à Lillebonne Place Carnot Lillebonne, 22 juillet 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

A vos paniers ! Le 1er Marché de pays se déroulera samedi 15 avril, de 8h à 13h, place Carnot et rue Gambetta. Mis en place par la municipalité afin de valoriser le savoir-faire des petits producteurs et artisans locaux, tout en répondant à une attente des consommateurs lillebonnais amateurs de produits issus de circuits courts, il aura lieu 2 samedis par mois. De nouveaux producteurs pourraient le rejoindre progressivement.

Pas de Marché de pays sans convivialité ! Des animations vous seront proposées de 9h à 12h30.

Le Marché de pays sera en phase d’expérimentation jusqu’au mois de septembre.

Profitez-en pour faire un tour dans les boutiques lillebonnaises !.

2023-07-22 08:00:00 fin : 2023-07-22 13:00:00. .

Place Carnot

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



To your baskets! The 1st Marché de pays will take place on Saturday, April 15, from 8am to 1pm, on Place Carnot and Rue Gambetta. Set up by the municipality in order to promote the know-how of small local producers and craftsmen, while meeting the expectations of Lille’s consumers who love products from short circuits, it will take place two Saturdays a month. New producers could join it progressively.

No local market without conviviality! Activities will be offered from 9am to 12:30pm.

The Marché de Pays will be in a trial phase until September.

Take the opportunity to visit the stores in Lille!

¡Coja sus cestas! El 1er Marché de Pays tendrá lugar el sábado 15 de abril, de 8.00 a 13.00 h, en la plaza Carnot y la calle Gambetta. Creado por el ayuntamiento con el fin de promover el saber hacer de los pequeños productores y artesanos locales, respondiendo al mismo tiempo a las expectativas de los consumidores de Lille aficionados a los productos de circuitos cortos, tendrá lugar dos sábados al mes. Los nuevos productores podrán incorporarse progresivamente.

¡No hay mercado local sin convivencia! Las actividades se ofrecerán de 9.00 a 12.30 h.

El Marché de pays estará en fase de prueba hasta septiembre.

Aproveche la ocasión para visitar las tiendas de Lille

Ran an die Körbe! Der erste Bauernmarkt findet am Samstag, den 15. April, von 8.00 bis 13.00 Uhr auf dem Place Carnot und der Rue Gambetta statt. Er wurde von der Stadtverwaltung ins Leben gerufen, um das Know-how kleiner lokaler Erzeuger und Handwerker aufzuwerten und gleichzeitig den Erwartungen der Verbraucher in Lillebonn gerecht zu werden, die Produkte aus kurzen Vertriebswegen bevorzugen. Neue Produzenten könnten sich nach und nach anschließen.

Kein Bauernmarkt ohne Geselligkeit! Von 9 Uhr bis 12.30 Uhr werden Ihnen Animationen angeboten.

Der Bauernmarkt befindet sich bis September in einer Versuchsphase.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um in den Geschäften von Lillebonn zu stöbern!

Mise à jour le 2023-05-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche