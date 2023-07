Marché Place Carnot Lavaveix-les-Mines Catégories d’Évènement: Creuse

Lavaveix-les-Mines Marché Place Carnot Lavaveix-les-Mines, 17 juillet 2023, Lavaveix-les-Mines. Lavaveix-les-Mines,Creuse Marchés tous les lundis matin..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . .

Place Carnot

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Markets every Monday morning. Mercados todos los lunes por la mañana. Märkte jeden Montagmorgen. Mise à jour le 2023-07-12 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Lavaveix-les-Mines Autres Lieu Place Carnot Adresse Place Carnot Ville Lavaveix-les-Mines Departement Creuse Lieu Ville Place Carnot Lavaveix-les-Mines

Place Carnot Lavaveix-les-Mines Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavaveix-les-mines/