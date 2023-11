Fête de Noel à Boussac Brocante Place Carnot Boussac-Bourg, 3 décembre 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Foire de Noel

Atelier déco et cartes, tombola enfant plongeon chanceux, maquillage, la grotte du Père Noel. Tombola géante, friandises chiens et chats, cadeaux artisanat fait à la mains, chocolat chaud, thé, cafés et gâteaux..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Place Carnot

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christmas Fair

Decoration and card workshop, children’s raffle, lucky dip, face painting, Santa’s grotto. Giant tombola, dog and cat treats, handmade gifts, hot chocolate, tea, coffee and cakes.

Feria de Navidad

Taller de decoración y tarjetería, tómbola infantil, juego de la suerte, pintacaras, gruta de Papá Noel. Tómbola gigante, golosinas para perros y gatos, regalos hechos a mano, chocolate caliente, té, café y pasteles.

Weihnachtsmarkt

Deko- und Kartenworkshop, Kindertombola Glückstaucher, Schminken, die Höhle des Weihnachtsmanns. Riesentombola, Hunde- und Katzensüßigkeiten, handgefertigte Geschenke, heiße Schokolade, Tee, Kaffee und Kuchen.

Mise à jour le 2023-10-30 par Creuse Confluence Tourisme