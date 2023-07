Visite guidée de l’hôtel Courtin de Torsay Place Carnot – 72400 LA FERTE-BERNARD LA FERTE-BERNARD Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe Visite guidée de l’hôtel Courtin de Torsay Place Carnot – 72400 LA FERTE-BERNARD LA FERTE-BERNARD, 16 septembre 2023, LA FERTE-BERNARD. Visite guidée de l’hôtel Courtin de Torsay 16 et 17 septembre Place Carnot – 72400 LA FERTE-BERNARD Elle tient son nom de la famille Courtin, magistrats de Paris, qui la fit bâtir à la fin du 17ème siècle. Sa modernité s’affiche par sa façade régulière parsemée de grandes fenêtres et sa porte cochère ouvrant sur un magnifique jardin, aujourd’hui accessible tous les jours de 8h à19h. Transformée au XIXème siècle, l’intérieur conserve toutefois un authentique plafond peint et un parquet en croisillons. Léguée à la ville, elle fut une bibliothèque avant de devenir le cabinet du maire. L’intérieur de l’édifice est visible uniquement lors des journées européennes du patrimoine.

Retirer tickets gratuits sur place – visites guidées toutes les 30 mns Place Carnot – 72400 LA FERTE-BERNARD PLACE CARNOT LA FERTE-BERNARD 72400 SARTHE PAYS DE LA LOIRE +33 02 43 71 21 21 https://www.tourisme-lafertebernard.fr/ L’hôtel Courtin de Torsay est l’une des plus belles demeures construites à La Ferté-Bernard à l’époque moderne. pARKING 0 PROXIMIT2 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

