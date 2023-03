Grand Entretien – Rencontre avec Bernard Foccroulle Place Carli Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône . Mercredi 29 mars, le musicien, compositeur et directeur d’Opéra belge, Bernard Foccroulle, donnera une Masterclass pour les élèves organistes au Temple de la rue Grignan de 10h à 17h30.



Pour poursuivre cette journée, le Conservatoire Pierre Barbizet aura le plaisir d’accueillir le compositeur pour un évènement d’un tout nouveau format : le Grand Entretien !



Un temps de rencontre et d’échange avec des invité·e·s du secteur des arts et de la culture.



Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rendez-vous mercredi 29 mars au Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Barbizet / INSEAMM pour le Grand Entretien – Rencontre avec Bernard Foccroulle. Présentation Place Carli Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement

