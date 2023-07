Cantalou en concert à Valréas Place cardinal maury Valréas, 4 août 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Joseph Cantalou, la star aux six milliards de fans. Légende vivante de la pop musique, revient après une tournée de plus de 20 ans..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Place cardinal maury Place du cinéma, Valréas

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Joseph Cantalou, the star with six billion fans. Living legend of pop music, returns after a tour lasting over 20 years.

Joseph Cantalou, la estrella con seis mil millones de fans. La leyenda viva de la música pop regresa tras una gira de más de 20 años.

Joseph Cantalou, der Star mit sechs Milliarden Fans. Als lebende Legende der Popmusik kehrt er nach einer Tournee von über 20 Jahren zurück.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes