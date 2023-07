Uptown Lovers en concert Place Cardinal Maury Valréas, 28 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Uptown Lovers à la fois élégant et brut. La musique d’ Uptown Lovers est sincère, puissante et touchante.

Une voix et une guitare qui vous prennent aux tripes, un duo né en 2015 d’un véritable coup de foudre musical..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

Place Cardinal Maury Place du cinéma, Valréas

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Uptown Lovers, both elegant and raw. Uptown Lovers’ music is sincere, powerful and touching.

A voice and a guitar that grab you by the gut, a duo born in 2015 from a true musical love at first sight.

Uptown Lovers es a la vez elegante y cruda. La música de Uptown Lovers es sincera, poderosa y conmovedora.

Una voz y una guitarra que te agarran por las entrañas, este dúo nació en 2015 de un amor musical a primera vista.

Uptown Lovers ist elegant und roh zugleich. Die Musik von Uptown Lovers ist aufrichtig, kraftvoll und berührend.

Eine Stimme und eine Gitarre, die einen in den Bann ziehen, ein Duo, das 2015 aus einer echten musikalischen Liebe auf den ersten Blick entstand.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes