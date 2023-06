Kendall’s country band en live !! Place Cardinal Maury Valréas, 30 juin 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Dans le carde des Concerts Tôt, cette année nous recevons le groupe Kendall’s country band qui nous proposera aussi, une initiation à la danse Country !.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

Place Cardinal Maury Place du cinéma, Valréas

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Concerts Tôt series, this year we’re welcoming Kendall’s country band, who will also be offering an introduction to country dancing!

Como parte de la serie Concerts Tôt, este año daremos la bienvenida a la banda country de Kendall, que también nos ofrecerá una introducción al baile country

Im Rahmen der « Concerts Tôt » empfangen wir dieses Jahr die Kendall?s Country Band, die uns auch eine Einführung in den Country Dance geben wird

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes