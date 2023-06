Fête de la musique Place Cardinal Maury Valréas, 24 juin 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Le Samedi 24 Juin, à partir de 18h30, La Valse Des As propose dans le cadre des Concerts Tôt la Fête de la Musique, avec 2 groupes, t en première partie, l’école d musique de Valréas le CAEM..

Place Cardinal Maury Place du cinéma, Valréas

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Saturday June 24th, starting at 6.30pm, La Valse Des As will be hosting the Fête de la Musique, with 2 groups, and opening the evening, the CAEM music school from Valréas.

El sábado 24 de junio, a partir de las 18.30 h, La Valse Des As organiza la Fête de la Musique en el marco de su ciclo Concerts Tôt, con 2 grupos y el CAEM, escuela de música de Valréas, como teloneros.

Am Samstag, dem 24. Juni, ab 18:30 Uhr, veranstaltet La Valse Des As im Rahmen der Concerts Tôt die Fête de la Musique mit zwei Bands und der Musikschule CAEM aus Valréas als Vorgruppe.

