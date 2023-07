Samedi : Le marché du Cardinal Place Cardinal Maury Valréas, 5 février 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Organisé par les « Mousquetaires de la Ripaille », ce nouveau marché hebdomadaire du samedi sera l’occasion de faire de belles découvertes. Et toujours avec les Mousquetaires : cuisine dans la rue à emporter, scène ouverte, et mise en avant d’un vigneron..

2023-02-05 08:00:00 fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Cardinal Maury

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Organized by the « Mousquetaires de la Ripaille », this new weekly Saturday market will be an opportunity to make great discoveries. And always with the Musketeers: street food to take away, open stage, and a winegrower in the spotlight.

Organizado por los « Mousquetaires de la Ripaille », este nuevo mercado semanal de los sábados será la ocasión de hacer grandes descubrimientos. Y siempre con los Mosqueteros: comida callejera para llevar, escenario abierto y un viticultor en el punto de mira.

Dieser neue Wochenmarkt am Samstag wird von den « Mousquetaires de la Ripaille » organisiert und bietet die Gelegenheit, tolle Entdeckungen zu machen. Und immer mit den « Mousquetaires »: Straßenküche zum Mitnehmen, offene Bühne und Hervorhebung eines Winzers.

