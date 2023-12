SPECTACLE DE NOËL POUR LES FAMILLES DU MULTI ACCUEIL COLLECTIF Place Capitaine Francis Morand Lodève, 4 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Réservé aux familles du Multi Accueil Collectif uniquement .

Il sera proposé un spectacle de noël à la salle Marie-Christine Bousquet..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . .

Place Capitaine Francis Morand

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Reserved for Multi Accueil Collectif families only.

A Christmas show will be held at the Salle Marie-Christine Bousquet.

Reservado únicamente a las familias del Multi Accueil Collectif.

Habrá un espectáculo de Navidad en la sala Marie-Christine Bousquet.

Nur für die Familien des Multi Accueil Collectif .

Es wird eine Weihnachtsaufführung im Saal Marie-Christine Bousquet angeboten.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT LODEVOIS ET LARZAC