FÊTE MONDIALE DE L’ESPÉRANTO Place Capitaine Francis Morand Lodève, 16 décembre 2023, Lodève.

Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 16:30:00

Larzac Village d’Europe, association ouverte au monde depuis sa création en 2001, vous invite donc à participer à cet évènement à Lodève.

À 16h30 : Concert du phénomène JOMO (prononcez « yomo ») qui clôturera la fête.

Le concert d’un musicien et chanteur assez phénoménal, JOMO (alias Jean-Marc Leclerc), un artiste extraordinaire qui chante en plus de 25 langues, dont l’espéranto et ce avec humour..

Cette fête mondiale, ou plutôt a-nationale, est connue dans le monde espérantiste comme le « Jour de Zamenhof » (la Zamenhofa Tago). Elle célèbre le jour anniversaire de la naissance du créateur de la langue, Louis-Lazare Zamenhof, médecin polonais et grand humaniste, né le 15 décembre 1859.

Larzac Village d’Europe, association ouverte au monde depuis sa création en 2001, vous invite donc à participer à cet évènement à Lodève. Vous pouvez nous rejoindre à n’importe quelle heure pour passer un moment avec nous.

Même s’il est seul sur scène, il est capable de mettre le feu à une salle

.

Place Capitaine Francis Morand

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT LODEVOIS ET LARZAC