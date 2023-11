L’HISTOIRE SECRÈTE DES CLOCHES DE SAINT-FULCRAN Place Capitaine Francis Morand Lodève, 8 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Les cloches restaurées de la cathédrale Saint-Fulcran remontent au sommet ! Les artisans campanaires d’Azur Carillon, éminents spécialistes des cloches, vous proposent de faire le tour et les détours du sujet.

2023-11-08 10:30:00 fin : 2023-11-08 11:30:00. .

Place Capitaine Francis Morand

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The restored bells of Saint-Fulcran Cathedral rise to the top! Azur Carillon’s bell craftsmen, eminent bell specialists, take you on a tour of the subject

¡Las campanas restauradas de la catedral de Saint-Fulcran suben a lo más alto! Los campaneros de Azur Carillon, eminentes especialistas en campanas, le llevarán a conocer el tema

Die restaurierten Glocken der Kathedrale Saint-Fulcran steigen wieder auf den Gipfel! Die Glockenhandwerker von Azur Carillon, herausragende Glockenspezialisten, laden Sie ein, sich mit dem Thema zu beschäftigen

