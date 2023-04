Marché hebdomadaire du vendredi matin Place Canon, 1 janvier 2023, Marsanne.

Le petit marché de Marsanne s’installe sur une jolie place ombragée de marronniers qui invite au repos. De bons produits, des commerçants à votre écoute, un moment agréable : autant de raisons d’aller au marché !.

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place Canon

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Marsanne’s small market is set up on a pretty square shaded by chestnut trees which invites you to rest. Good products, shopkeepers at your disposal, a pleasant moment: so many reasons to go to the market!

El pequeño mercado de Marsanne está instalado en una bonita plaza sombreada por castaños que invita a descansar. Buenos productos, comerciantes que te escuchan, un momento agradable: ¡tantas razones para ir al mercado!

Der kleine Markt in Marsanne befindet sich auf einem hübschen Platz, der von Kastanienbäumen beschattet wird und zum Verweilen einlädt. Gute Produkte, Händler, die Ihnen zuhören, und ein angenehmer Moment: Es gibt viele Gründe, auf den Markt zu gehen!

Mise à jour le 2022-04-24 par Montélimar Tourisme Agglomération