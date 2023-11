Challenge d’Ossau – L’Ossaloise Place Camps Louvie-Juzon, 30 juin 2024, Louvie-Juzon.

Louvie-Juzon,Pyrénées-Atlantiques

COURSE 23 km – D+ 1007 m

Surplombant la Falaise aux Vautours, le parcours sur pistes et sentiers forestiers offre une vue imprenable sur les massifs de Gourette et du Pic du Midi d’Ossau.

L’Ossaloise, tout comme le Trail de l’Aubisque font partis du Challenge natinal “Alpi Trial Tour” de la FFCAM comprenant 7 épreuves sur toute la France !.

Place Camps

Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



the most mountainous stage of the Challenge d’Ossau. New route with a maximum of trail and a minimum of road. Stunning views of the Gourette massif and the Pic du Midi d’Ossau.

la etapa más montañosa del Desafío de Ossau. Nuevo recorrido con un máximo de sendero y un mínimo de carretera. Impresionantes vistas de los macizos montañosos.

LAUF 23 km ? D+ 1007 m

Hoch über der Falaise aux Vautours bietet die Strecke auf Pisten und Waldwegen einen atemberaubenden Blick auf die Massive von Gourette und den Pic du Midi d’Ossau.

Sowohl der Ossaloise als auch der Trail de l’Aubisque sind Teil der nationalen Challenge ?Alpi Trial Tour? der FFCAM, die 7 Veranstaltungen in ganz Frankreich umfasst!

Mise à jour le 2023-11-07